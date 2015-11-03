الدفاع بقضية ميادة أشرف يطالب بدخول سياراتهم المحكمة.. والقاضى: ليس اختصاصى

بدأت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر رابع جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف،" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة حضور المتهمين وكذلك أعضاء هيئة الدفاع، وقال القاضى فى بداية الجلسة ان الساعة جاوزت الواحدة وأعضاء هيئة الدفاع لم يكتملوا داخل القاعة، فرد الدفاع ان المحامين ينتظرون خارج البوابة، وطلب السماح بدخول سيارات الدفاع، ليقاطعه القاضى ان المحكمة لا يمكن ان تسمح بذللك، وليس من اختصاصها.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبدالرؤوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.