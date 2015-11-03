ضبط متهم جديد بقضية الصحفية ميادة أشرف.. والنيابة تتلو أمر الإحالة

تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر رابع جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

وتلى ممثل النيابة أمر الإحالة، وذلك بعد حضور المتهم "عبد الرحمن نصر" أول جلسات المحاكمة بعد القبض عليه، وذلك بعد مرور 3 جلسات من القضية، وتعد هذه الجلسة الأولى لحضور المتهم من محبسه بعد ضبطه فى الايام السابقة.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبدالرؤوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

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