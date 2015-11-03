وثيقة عمل للهيئات الأجنبية ضمن أحراز أحد المتهمين بقضية مقتل ميادة أشرف

تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر رابع جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014.

وأثبت القاضى تقديم النيابة المحضر رقم 58 أحوال 25 _9 سجن الاستقبال مؤرخ 3 نوفمبر 2015 الساعة التاسعة صباحاً والمحرر بمعرفة الرائد أحمد السيسى ضابط التنفيذ العقابى ضمنه أنه بناء على قرار المحكمة قد تم عرض المتهم "عبد الرحمن سعد يوسف زاهر" على مستشفى السجن.

وأفاد التقرير بأنه وبالكشف عليه وجد أنه يعانى من فتق إربى واصل للخصية وإدعاء آلام فى الركبة اليمنى واليسرى وتم العرض على استشارى الجراحة الذى أفاد بحاجته لعمل جراحة إصلاح فتق بمستشفى ليمان طرة، ليضيف أن المذكور يدعى آلام بالعين وإفرازات بالعين اليسرى وتم الكشف عليه وإعطائه العلاج اللازم والحالة مستقرة وقت الكشف.

وطلب التقرير المقدم للمحكمة الإذن بالترحيل لمستشفى ليمان طرة، لإجراء جراحة إصلاح فتق ومرفق بالمحضر صورة ضوئية من التقرير الطبى المشار إليه.

وبدأت المحكمة بفض الأحراز وعرض الحرز 477 لسنة 2015، وهو عبارة عن مظروف أبيض اللون دون عليه، أنه بداخله بطاقة رقم قومى باسم أيمن عزت محمد، وأخرى باسم محمود نور الزهور جمعة، ووثيقة إذن عمل للهيئات الأجنبية باسم محمد عبد الحميد أبو الليل.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرؤوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.