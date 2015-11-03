مجهولون يسرقون 25 ألف جنيه وشاشات تليفزيون من شركة مقاولات بالغربية

قام مجهولون فجر اليوم "الثلاثاء" باقتحام شركة مصر النور للمقاولات، ومقر جريدة المصير اليوم الإقليمية، والتى يترأس مجلس إدارتهما أحمد زيدان، وقاموا بسرقة 25 ألف جنيه و2 شاشة تليفزيون وريسفر كاميرات، وفروا هاربين.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بتحرير أحمد زيدان صاحب شركة مصر للمقاولات ورئيس مجلس إدارة المصير اليوم الإقليمية، باكتشافه كسر أبواب الشركة ومقر الجريدة وبعثرة محتوياتهم وسرقة 25 ألف جنيه و2 شاشة تليفزيون وريسفر كاميرات.

تحرر المحضر 23647 جنح أول طنطا، وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ويكثف ضباط المباحث جهودهم، لتحديد هوية المتهمين وكشف ملابسات الواقعة.



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