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وصول عادل حبارة معهد الأمناء بطرة لحضور محاكمته بتهمة قتل مخبر بالشرقية

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وصول عادل حبارة معهد الأمناء بطرة لحضور محاكمته بتهمة قتل مخبر بالشرقية وصول عادل حبارة معهد الأمناء بطرة لحضور محاكمته بتهمة قتل مخبر بالشرقية
وصل منذ قليل الإرهابى عادل حبارة، إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، لنظر محاكمته أمام محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، وعضوية المستشارين محمد التونى ومحمد الدرديرى، بتهمة قتل مخبر شرطة بمباحث شرطة أبو كبير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الإرهابى عادل محمد إبراهيم والشهير بـ"عادل حبارة" فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير، بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما فى ذلك السلاح النارى، وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار، مستقلا مع آخر مجهول دراجة نارية.
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