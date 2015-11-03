تسريحات ذكية تخفي عيوب الشعر الخفيف

هل تعانين من مشكلة تساقط الشعر؟ هل تجدين صعوبة في تسريح شعرك الخفيف؟ هذه الحالة لا تعني أنك لا تستطعين ابتكار أشكال مميزة لشعرك. تابعي هذه النصائح، واكتشفي الخدع الجمالية، التي ستوحي بأنك من صاحبات الشعر الكثيف.

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-ننصحك باستخدام اكسسوارات الشعر، لا سيّما الوشاح المناسب لهذا الفصل. أمّا بالنسبة إلى طريقة وضعه، فعليك أن تثبّتيه على الجبين وشدّه نحو الخلف بشكل يغطّي الأذن. إذا كان شعرك طويلاً، فإن بإمكانك لفّه حول الوشاح بشكل رفعة طبيعية وكثيفة.

-التسريحة الجانبية هي الأفضل للشعر الخفيف. حاولي لفّ شعرك على شكل خصل صغيرة قبل جمعه جانباً، كما يمكنك تثبيت الغرّة باكسسوار ناعم، بشرط أن يكون بمستوى الحاجبين.

-يمكنك اعتماد ربطة ذيل الحصان، بشرط أن تمنحي الشعر من الأمام حجماً إضافياً، عن طريق التنكيش من الداخل بالمشط.

-لصاحبات الشعر الطويل والخفيف، ننصحكن بتجربة الرفعة النصفية، كما يمكنكن الاستعانة بالدبابيس لرفع مستوى الشعر من الأمام.

ما هي القصة المناسبة للشعر الخفيف؟

يبقى الشعر القصير هو الأمثل لإخفاء عيوب تساقط الشعر والفراغات التي يمكن أن تكون موجودة. اختاري تسريحات قصيرة، مع اختلاف بالمستويات من الأمام، لتحقيق حركة جمالية مناسبة للموضة. تابعي الصور من أجل مزيد من الأفكار.

كيف أصبغ شعري الخفيف؟

تؤثر الصبغات والألوان في كثافة الشعر عن طريق التأثير البصري، ما يوحي بشعر كثيف أو خفيف. لذلك، ننصحك باعتماد خدعة الاختلاف بالألوان عن طريق تفتيح أطراف الشعر من الأسفل، ما يوحي بشعر كثيف.

نصائح سريعة للشعر الخفيف:

-لا تستخدمي فراشي الشعر الحديدية، إذ تزيد من تكسّر الشعر.

-استخدمي السيروم على أطراف الشعر المبلّل قبل تصفيفه.

-حدّدي حرارة معيّنة وسرعة متوسطة لمنشّف الشعر.

-قصّي أطراف شعرك في كلّ شهر.

-غذّي رؤوس الشعر بالماسكات اللازمة.

بانتظار حلّ مشكلة تساقط الشعر، تابعي الصور، واختاري التسريحة المناسبة لك للإيحاء بأن شعرك كثيف.

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