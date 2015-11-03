خالد الغندور يعود لـ “دريم” ويقدم أولى حلقاته 13نوفمبر

كتبت : إنجي لطفي

نجح الدكتور محمد خضر رئيس قناة “دريم” في إقناع الإعلامي الرياضي خالد الغندور، بالعودة من جديد إلى شاشة القناة، التي بدأ فيها مشواره منذ خمسة أعوام، عندما كان يقدم برنامج “الرياضة اليوم، قبل أن ينتقل إلى قناة “on tv”، حيث يعود مجدداً لتقديم البرنامج الأسبوعي “الكورة في دريم” الذي كان يقدمه طاهر أبو زيد قبل رحيله عن القناة.

ويبدأ الغندور أولى حلقات برنامجه الأسبوعي على شاشة “دريم” يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، حيث يبدأ في السابعة مساءً ولمدة ثلاث ساعات، يناقش خلال أهم القضايا الرياضية، ويحلل خلالها مباريات الدوري من خلال ملخص المباريات الذي تم شراءه من قبل إدارة القناة، لتطعيم “دريم” بمادة رياضية بجانب البرامج السياسية الموجودة حالياً.