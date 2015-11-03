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الأهلي يعاين ملعب السلام تمهيدا للانتقال من بتروسبورت

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الأهلي يعاين ملعب السلام تمهيدا للانتقال من بتروسبورت الأهلي يعاين ملعب السلام تمهيدا للانتقال من بتروسبورت

أكد مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي إنه قد يغير قريبا من طريقة احتفاله بالأهداف التي يسجلها بقميص الأهلي.

وأوضح لاعب النادي الأهلي إن طريقته احتفاله الشهيرة التي بدأها من الأساس مع الزمالك كانت لتوضح إنه "لا يستمع ولا يهتم بالانتقادات".

وقال مؤمن زكريا: "احتفلت بتلك الطريقة للرد على الانتقادات. الآن لا احتاج لذلك فأنا لاعبا بالنادي الأهلي".

وأوضح في تصريحات مع برنامج (يحدث في ) على قناة MBC مصر "قد أغير من طريقة احتفالي قريبا".

وأكمل حديثه قائلا: "أركز الآن بشكل كامل على عملي وطموحي مع النادي الأهلي لأجل تحقيق كافة البطولات".

وحقق مؤمن زكريا أول ألقابه مع الأهلي بالتتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك . في لقاء سجل به مؤمن زكريا في مرمى فريقه السابق.

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