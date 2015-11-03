ربيعة يواصل الغياب عن الأهلي أمام المقاصة

كشف مانويل جوزيه المدير الفني الذي لن يمح من ذاكرة جماهير الأهلي بشكل خاص وجماهير مصر بشكل عام كيف سيطر على لاعبي الأهلي عقب الانتصار على ريال مدريد.

الأهلي فاز على ريال مدريد بهدف مقابل لاشيء في أول لقاء للبرتغالي مانويل جوزيه كمدير فني للفريق.

لقاء لن ينس ولن يمح من ذاكرة الجميع. ولكن ليس بسبب النتيجة فقط بل بسبب ما حدث في الأيام التالية للمباراة حسبما كشف جوزيه.

مانويل جوزيه حل ضيفا على قناة CBC وبرنامج (صاحبة السعادة) وحكى عن ما حدث عقب الفوز على ريال مدريد وكل ما يلي على لسانه.

غياب غير مبرر

"عقب لقاء ريال مدريد قررت إعطاء الفريق راحة ليوم واحد على أن يعود الجميع للمران بعد ذلك".

"بعد نهاية الراحة وفي اليوم التالي ذهبت إلى المران فلم أجد عددا من اللاعبين".

"واستمر غيابهم غير المبرر بالنسبة لي لأكثر من 4 أيام".

"بعدها جاء أربعة لاعبين من أصل 6 بعد غياب وكانوا غاضبين!".

السيطرة

"هم غاضبون لأنني لم أشركهم في لقاء ريال مدريد".

"قلت لهم: بعد غياب عن المران. أنتم الغاضبين؟!".

"تحدثت لهم بصرامه. قلت لهم أنا مدرب".

"بعدها أرسلتهم للمران مع فريق الشباب في مدينة نصر".

سمير كامونة

" سمير كامونة هو الأخر غاب عن المران ثم جاء غاضبا".

"قالي لي أنا قائد للنادي الأهلي. كيف لا ألعب أمام ريال مدريد".

"قلت له. لقد شاركت لمدة 15 دقيقة".

"فواصل غاضبا ولكني يجب أن أبدأ المباراة منذ البداية".

"قلت له إذا أذهب إلى غرف خلع الملابس وأجمع متعلقاتك الشخصية وأرحل".

"لن تلعب هنا مجددا".

"خطأ أن يخرج مثل هذا التصرف من قائد للفريق. لابد أن يكون قدوة للجميع. ولكنه أساء التصرف".

"هو صديقي بالتأكيد والأمر انتهى ولكن كان لابد من السيطرة".

"كان لازم أسيطر من البداية".