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الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى يوقعان بروتوكول تعاون لمواجهة الأزمات

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الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى يوقعان بروتوكول تعاون لمواجهة الأزمات الجامعة العربية والاتحاد الأوروبى يوقعان بروتوكول تعاون لمواجهة الأزمات
وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، بروتوكول تعاون لبدء المرحلة الثانية من مشروع تعزيز قدرات جامعة الدول العربية لمواجهة الأزمات.

وقد وقع على البروتوكول من الجانب العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، ومن الجانب الأوروبى ممثلة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موغرينى.

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة العربية عقب التوقيع، فإن هذا البروتوكول يمثل استكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع الرائد بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى فى مجال الإنذار المبكر وإدارة الأزمات الذى جرى تنفيذه فى الفترة ما بين 2011 و2014.

وتسعى المرحلة الثانية إلى تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية الخاصة بأمانة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء بها فى مجال إدارة الأزمات وإنشاء مبادرة قدرات الاستجابة للأزمات داخل جامعة الدول العربية فى إطار الشراكة مع الكيانات الوطنية المعنية بالاستجابة للأزمات فى الدول الأعضاء بالجامعة والتى من شأنها تيسير التعاون الوثيق فيما بينها.

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