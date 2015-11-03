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بدء رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف»

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بدء رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف» بدء رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل «ميادة أشرف»

ميادة أشرف

بدأت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار «محمد فهمي» رابع جلسات محاكمة 48 متهماً بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها منطقة «عين شمس» في مارس من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل الصحفية الشابة «ميادة أشرف» وكذلك مقتل الطفل شريف عبدالرؤوف، والمواطنة ماري جورج.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 من بينهم 35 محبوساً ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والاتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

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