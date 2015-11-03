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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى: نسعى لإنهاء الحروب بالشرق الأوسط

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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى: نسعى لإنهاء الحروب بالشرق الأوسط الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى: نسعى لإنهاء الحروب بالشرق الأوسط
قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيرينى، إنها أجرت جهودًا مشتركة مع جامعة الدول العربية من أجل تجنب الأزمات الموجودة حاليًا وإيجاد الحلول المشتركة لإنهاء الحروب والنزاعات بسوريا وليبيا والتعثر بعملية السلام فى الشرق الأوسط، مؤكدة أنها مسألة تثير الكثير من قلقهم، كما تم مناقشة قضايا أخرى يجرى العمل بشأنها.

وأضافت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيرينى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه أتيحت لهم الفرصة لبحث القضايا المشتركة حيث يشترك الاتحاد الأوربى فى الفضاء التاريخى والجغرافى، ويشعرون بمسئولية مشتركة، لجعل الشعوب بالمنطقة تشعر بتلك الجهود، لذلك الزيارة التى تقوم بها هى الأولى ولن تكون الزيارة الأخيرة لها للمنطقة، موجهة الشكر إلى نبيل العربى على قيادة جامعة الدول العربية.
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