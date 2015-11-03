نبيل العربى يستنكر عدم دعوة الجامعة العربية لاجتماع فيينا بشأن سوريا

استنكر نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عدم دعوة الجامعة العربية لاجتماع فيينا بشأن الأزمة السورية، ودعوة الاتحاد الأوروبى، قائلا "لا أدرى لماذا لم تتم دعوة الجامعة العربية لاجتماع فيينا بشأن الأزمة السورية"، موضحا أن الأزمة السورية هى الشغل الشاغل للجامعة خلال السنوات الأخيرة، وقامت بزيارات كثيرة لدمشق والمتابعة وإيفاد مراقبين فى وقت من الأوقات والموضوع تمت إحالته بعد ذلك لمجلس الأمن.

وأضاف العربى، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء مع فيرديكا موجرينى، الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبى، بمقر الأمانة العامة الجامعة العربية، إلى أن الاجتماعات الأخيرة بشأن سوريا قد تؤدى إلى انفراجة قريبة فى الأزمة، مؤكدا أن هذه الأزمة السورية هى أسوأ مأساة إنسانية فى القرن الواحد والعشرين.