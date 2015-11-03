مقتل شخص في اشتباكات مع مقاتلين أكراد بجنوب تركيا

قالت مصادر أمنية، إن قوات أمن تركية تدعمها طائرات هليكوبتر فرضت حظر تجول في أجزاء من بلدة بجنوب شرق تركيا يوم الثلاثاء وإن شخصًا قتل في اشتباكات مع مقاتلين أكراد.

وبحسب رويترز ذكر الجيش التركي أنه نفذ ضربات جوية على قواعد لمقاتلي حزب العمال الكردستاني عبر الحدود في شمال العراق يوم الاثنين مما يشير إلى أن حملته لم تهدأ عقب الانتخابات التركية.

وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية برلمانية يوم الأحد محققا فوزا كبيرا للرئيس رجب طيب إردوغان الذي تعهد بمواصلة العمليات ضد حزب العمال الكردستاني بعد أن انهار وقف لإطلاق النار في يوليو بعد أن دام عامين.