اشتباكات بطرابلس إثر اعتقال وزير فى حكومة الإنقاذ

>شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة عنيفة الليلة الماضية، بين فصائل مسلحة تابعة للمؤتمر الوطنى العام بمحيط مقر رئاسة الوزراء وسط العاصمة طرابلس، وذلك على خلفية التحفظ على وزير التخطيط بحكومة طرابلس من قبل كتيبة "ثوار طرابلس".

وذكرت مصادر محلية اليوم، إن الاشتباكات وقعت الليلة الماضية بين مسلحين من مدينة زليتن التى ينحدر منها وزير التخطيط أحمد القدار، وكتيبة ثوار طرابلس، التى تحفظت على الوزير.

وفى السياق ذاته، أعلنت كتيبة "ثوار طرابلس" فى بيان لها ، أنها "تحفظت" على وزير التخطيط فى حكومة طرابلس أحمد عمر القدار، بعد أن اتهمته باستغلال اسمها لإرهاب الموظفين فى الوزارة.

واتهمت الكتيبة "وزير التخطيط بتجاوز القانون، وإطلاق يده على مسترجعات الميزانية والتصرف فيها دون الرجوع للوائح والقوانين، وصرف تفويضات مالية بالمخالفة قبل تسييل الميزانية، وهدر ملايين الدينارات من مخصصات الوزارة المالية" حسب البيان.

>