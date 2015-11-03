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بيللجريني مشيدا بإشبيلية: التعادل معهم لن يكون سيئا

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بيللجريني مشيدا بإشبيلية: التعادل معهم لن يكون سيئا بيللجريني مشيدا بإشبيلية: التعادل معهم لن يكون سيئا

(إفي): قال مانويل بيلليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه سيسعى للفوز على مضيفه إشبيلية في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، ولكنه اعتبر في نفس الوقت أن التعادل لن يكون سيئا.

وقال بيلليجريني في مؤتمر صحفي إنه يأمل تقديم الفريق لمباراة جيدة لأنها تعني ثلاثة نقاط مهمة للغاية.

وأضاف المدرب "أهم شيء هو التفكير في الفوز من البداية"، حيث أشاد باشبيلية قائلا "إنه بطل الدوري الأوروبي في أخر موسمين".

وتابع المدير الفني التشيلي "إشبيلية لديه لاعبون جيدون للغاية ودائما ما يتحلى بالقوة على أرضه وجماهيره ستخلق مناخا رائعا".

وأردف المدرب "إشبيلية يلعب جيدا بغض النظر عن هوية منافسه".

وبخصوص غيابات فريقه قال "نعاني من وجود إصابات ولكن للتأهل يجب أن نكون دائما على قدر المسئولية، لذا ننتظر تقديم أداء جيد غدا أمام فريق عظيم".

وأشار بيلليجريني إلى أن أكثر ما يفكر فيه هو تحقيق التأهل مبكرا، معتبرا أن تصدر المجموعة أمرا هاما.

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