تأجيل دعوى رفع اسم زوجة جمال مبارك من قوائم الممنوعين من السفر لـ 22ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعويين المقامتين من فريد الديب المحامى، التى يطالب فيها برفع اسم خديجة الجمال زوجة “جمال مبارك” من قوائم الممنوعين من السفر وابنته، لجلسة 22 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعويين كلا من وزيري العدل والداخلية، وحملتا رقما 6650 لسنة 68 قضائية، بينما حملت الدعوى الأولى رقم 6470 لسنة 67 قضائية.

وقالت الدعويين، إن إدارة الكسب غير المشروع وضعت اسمها على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على البلاغ رقم 2 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، دون أن يحدد مدة زمنية لهذا المنع، ورغم ذلك لم يتم توجيه أى اتهام لها.

وأكدت أن قرار منعها من السفر مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو هذا العام 2013، الذى أكد حرية المواطن فى التنقل والسفر، كما أن قرار منعها من السفر مخالف لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 الذى أجاز للكسب غير المشروع منع الزوجة أو أولاد المتهم القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها، واتخاذ الإجراءات التحفظية يجب أن تكون لازمة لتنفيذ أمر التحفظ على الأموال بحيث لا يتحقق أمر التحفظ إلا باتخاذ تلك الإجراءات التحفظية والواقع لم يتم التحقيق معها أو مع زوجها جمال مبارك فى الكسب غير المشروع، الأمر الذى يكون وضعها على قوائم الممنوعين من السفر مخالفًا للقانون والدستور.