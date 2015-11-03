بالصور..المستوطنون اليهود يواصلون اقتحامهم للمسجد الأقصي

>واصل المستوطنون اليهود اليوم الثلاثاء، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، وبأعدادٍ صغيرة ومحدودة، وتتولى قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى حمايتهم وحراستهم خلال جولاتها الاستفزازية والمشبوهة فى المسجد المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا " أن طلاب وطالبات مجالس العلم فى المسجد الاقصى انتشروا ، فيما واصلت شرطة الاحتلال اليوم احتجاز بطاقات روّاد المسجد من فئتى النساء والشبان على بوابات المسجد إلى حين خروج أصحابها، فى الوقت الذى واصل فيه بعض النساء اعتصامهن أمام باب المسجد الأقصى، من جهة باب السلسلة، وهن من النساء الممنوعات من دخول المسجد طيلة فترة اقتحامات المستوطنين، وعددهن الإجمالى يزيد عن الستين فتاة.

فى الوقت ذاته شرعت طواقم تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بأعمال ترميم لبلاط المسجد الأقصى المبارك ، دون الالتفات الى عراقيل الاحتلال.



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