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جريحان فى مواجهات مسلحة فى القصر الرئاسى اليمنى فى عدن

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جريحان فى مواجهات مسلحة فى القصر الرئاسى اليمنى فى عدن جريحان فى مواجهات مسلحة فى القصر الرئاسى اليمنى فى عدن

> جرح عنصران على الاقل من الحرس الرئاسى اليمنى فى اشتباك مسلح الثلاثاء فى حرم القصر الرئاسى فى مدينة عدن بجنوب البلاد، حسبما افاد مصدر عسكري.

واوضح المصدر الذى فضل عدم كشف اسمه ان الاشتباك وقع بين عناصر من الحرس الرئاسى الذى يقوده العميد ناصر نجل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعناصر من "المقاومة الشعبية"، الاسم الذى يطلق على المجموعات المسلحة الموالية لهادى والتى تقاتل المتمردين الحوثيين، اثر قيام هؤلاء العناصر بالاحتجاج على تأخر صرف مستحقاتهم.

وافاد المصدر عن "اصابة اثنين من الحرس الرئاسي"، مضيفا ان "استخدام الاسلحة توقف، الا ان الوضع لا يزال متشنجا فى قصر المعاشيق".

واوضح المصدر ان مقاتلتين تابعتين للتحالف العربى الذى تقوده ضد الحوثيين منذ آذار/مارس، حلقتا فوق القصر صباح الثلاثاء.

ويقع القصر فى حى كريتر بعدن، وتضرر بشكل كبير جراء النزاع المستمر فى البلاد بين القوات الموالية لهادى من جهة، والحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح من جهة اخرى. واعادت الامارات العربية المتحدة، احدى ابرز دول التحالف، تأهيل القصر مؤخرا.

وكانت القوات الموالية لهادى استعادت فى تموز/يوليو، وبدعم جوى وبرى من التحالف، السيطرة على عدن، ومن ثم تباعا على مجمل المحافظات الجنوبية. الا ان الوضع الامنى فى ثانى كبرى مدن البلاد لا يزال غير مستقرا، اذ تشهد احياؤها انتشارا لجماعات مسلحة، بينها تنظيم القاعدة.

وعاد هادى الى عدن فى ايلول/سبتمبر، واقام فيها اياما معدودة، قبل ان يدفعه الوضع الامنى المتدهور للمغادرة الى الرياض حيث يقيم منذ آذار/مارس الماضي. وكان الرئيس اليمنى انتقل الى عدن واعلنها عاصمة موقتة للبلاد، بعد تقدم الحوثيين فى مناطق واسعة من شمال البلاد، وسيطرتهم على صنعاء فى ايلول/سبتمبر 2014.
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مصر 365

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