بالصور.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين..والمستوطنون يطلقون الكلاب ببيت لحم

>اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم طفلان من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكاله الأنباء الفلسطينية ( وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة يطا جنوبا طفلين14 و 13 عاما، وثلاثة شباب 19 و20 و21 عاما.

وفى البلدة ذاتها ، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد محمود غنيمات (20 عاما)، ومنزل الأسير الجريح مقداد محمد إبراهيم الحيح (21 عاما)، وقامت بالتصوير داخل المنزلين، وأجرت قياسات فيهما.

>كما اقتحمت منزلى الشهيدين عدى هاشم المسالمة (24 عاما) فى بلدة بيت عوا، واياد خليل العواودة (27 عاما) فى قرية المورق غرب الخليل، وقامت أيضا بتصوير المنزلين وأجرت قياسات فيهما، وفتشت فى مخيم الفوار منزل المواطن سلامة محمد المقوسى .

وفى السياق ، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واقتحمت مؤسسة إدوار للتغيير الاجتماعى وفجرت بابها الرئيسى وخربت محتوياتها ، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق فى بطاقات المواطنين، ما تسبب فى إعاقة مرورهم.

من ناحية أخرى أطلق مستوطنون، اليوم مجموعة من الكلاب الضالة فى بلدة الخضر جنوبى بيت لحم ، وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى الخضر أحمد صلاح بأن مستوطنا أطلق الكلاب من سيارته فى منطقة 'المقبرة' على المدخل الشرقى للخضر ولاذ بالفرار.

وأشار صلاح إلى أنه شوهد بعد منتصف ليلة أمس وفجر اليوم انتشار للعشرات من الكلاب فى الأزقة والشوارع الرئيسية ، ما يهدد حياة المواطنين ، لافتا إلى أن الأيام الماضية شهدت مهاجمة مواطنين فى المنطقة من قبل الكلاب.



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