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مصادر يمنية: القبض على 3 من مسلحين حاولوا الهجوم على القصر الرئاسى فى عدن

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مصادر يمنية: القبض على 3 من مسلحين حاولوا الهجوم على القصر الرئاسى فى عدن مصادر يمنية: القبض على 3 من مسلحين حاولوا الهجوم على القصر الرئاسى فى عدن

فادت مصادر فى المقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء بالقبض على ثلاثة من مسلحين حاولوا مهاجمة القصر الرئاسى فى محافظة عدن جنوبى اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأفراد المكلفين بحراسة القصر الرئاسى فى منطقة "المعاشيق" فى مديرية "كريتر" بمحافظة عدن، ألقوا القبض على ثلاثة من المسلحين الذين هاجموا القصر، ويتم حالياً التحقيق معهم.

وأشارت المصادر إلى ان مواجهات "خفيفة" حدثت بين حراسة القصر وبعض المسلحين وانتهت فى غضون وقت قصير.

وكان مسلحون مجهولون هاجموا صباح اليوم الحراسة الأمنية المكلفة بحماية القصر الرئاسى فى عدن.

يشار إلى أن محافظة عدن شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عدة اختلالات أمنية تمثلت بتفجيرات وعمليات واغتيالات طالت ضباط فى الجيش، كان أخرها يوم السبت 31 أكتوبر الماضى .

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