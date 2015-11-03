حاكم دبى فى عيد علم الدولة: رفعناه فى صدورنا قبل سمائنا وأجوائنا

قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، خلال سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "تشرفت اليوم بحضور رفع العلم مع 5000 طفل، علم واحد لدولة منيعة قوية معتزة بهويتها، فخورة بإنجازاتها".>وأضاف حاكم دبى أن الإمارات رفعت اليوم علمها عالياً على مؤسساتها ودوائرها ووزاراتها فى وقت واحد، رفعناه فى صدورنا قبل سمائنا وأجوائنا.>واختتم تدويناته قائلاً: "رفع علمنا هو رفعة لنا، وتقديره تقدير لمؤسسى دولتنا، واحترامه هو احترام ووفاء لاتحادنا، حفظ الله دولتنا وعلمَنا ورئيسنا"



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