أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حاكم دبى فى عيد علم الدولة: رفعناه فى صدورنا قبل سمائنا وأجوائنا

Google+ Print
حاكم دبى فى عيد علم الدولة: رفعناه فى صدورنا قبل سمائنا وأجوائنا حاكم دبى فى عيد علم الدولة: رفعناه فى صدورنا قبل سمائنا وأجوائنا
قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، خلال سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "تشرفت اليوم بحضور رفع العلم مع 5000 طفل، علم واحد لدولة منيعة قوية معتزة بهويتها، فخورة بإنجازاتها".
>وأضاف حاكم دبى أن الإمارات رفعت اليوم علمها عالياً على مؤسساتها ودوائرها ووزاراتها فى وقت واحد، رفعناه فى صدورنا قبل سمائنا وأجوائنا.
>واختتم تدويناته قائلاً: "رفع علمنا هو رفعة لنا، وتقديره تقدير لمؤسسى دولتنا، واحترامه هو احترام ووفاء لاتحادنا، حفظ الله دولتنا وعلمَنا ورئيسنا"

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365