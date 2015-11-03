ضبط هارب من السجن المؤبد فى الحسنية بالشرقية

تمكن ضباط مباحث الحسينية، بالشرقية، اليوم، من ضبط هارب من عقوبة السجن المؤبد فى قضية سرقة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل عمد.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن النقيب محمد عبد الغفار رئيس مباحث الحسينية، ومعاونيه النقبين محمد أبو فندود وحسام الدياربى من ضبط "هلال أحمد هلال" 25 سنة ومقيم عزبة الصعايدة دائرة المركز هارب من عقوبة السجن المؤبد، فى القضية رقم " 2823 جنح الحسنية سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 18907 لسنة 2014 جنايات الحسنية قتل عمد.