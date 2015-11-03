"جنح مستأنف قصر النيل" تؤيد حبس قبرصى سنة لاتهامه بممارسة الشذوذ بالزمالك

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل والمنعقدة بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب، بتأييد حكم أول درجة بالسجن عام لـ"قبرصى"، لاتهامه بممارسة الشذوذ والرذيلة مع آخرين داخل شقة بمنطقة الزمالك، ورفض الاستئناف المقدم من المتهم .

وكان قد تقدم دفاع متهم يحمل الجنسية القبرصية، بطلب لنيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات وسط للاستئناف على قرار محكمة أول درجة بشأن حبسه عاما؛ لاتهامه بممارسة الرذيلة.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، قضت بمعاقبة شاذ يحمل جنسية أجنبية، بالسجن عام؛ لاتهامه بممارسة الشذوذ والرذيلة مع آخرين داخل شقة بمنطقة الزمالك.

وكشفت تحقيقات معتز زكريا، وكيل النيابة عن تمكن الإدارة العامة لمباحث الآداب من ضبط شاب فى العقد الرابع من العمر، يحمل جنسية "قبرص" داخل شقة بمنطقة الزمالك يمارس الرذيلة والشذوذ الجنسى.

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