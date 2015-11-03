عمرو الشوبكى يطعن على نتيجة انتخابات البرلمان بدائرة الدقى والعجوزة

أقام الدكتور عمرو الشوبكى، المرشح عن الدائرة 11 الدقى والعجوزة بالانتخابات البرلمانية، طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعادة إجراء الانتخابات بإجراءات صحيحة.

واختصم الطعن الذى قيد تحت رقم 6082 لسنة 70 ق، كلا من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، وأحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، حيث ذكر الطعن أن انتخابات الإعادة فى دائرة الدقى والعجوزة أجريت بين الطاعن والمطعون ضده، وشاب العملية الانتخابية مخالفات صارخة للقانون، وتتضمن مخالفات لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقال الطعن إن الطاعن تظلم أمام اللجنة العليا للانتخابات من انتهاكات الدعاية التى يقوم بها المرشح المنافس من خلال مندوبيه أمام المقار الانتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابى فى جولة الإعادة، وتوزيع رشاوى انتخابية سواء نقدية أو عينية.

وأضاف الطعن أن الانتهاكات التى توصم العملية الانتخابية بالتزوير، مطالباً بإلغاء نتائج 7 لجان بمدرسة خطاب الخاصة، و7 بمدرسة ميت عقبة الابتدائية، 5 بمدرسة يوسف السباعى الثانوية بنين، 6 بمدرسة الكرامة الثانوية بنات، 4 بمدرسة توفيق الحكيم، 3 بمدرسة محمود عزو الابتدائية، 3 بمدرسة الوفاء الإعدادية، 4 لجان بمدارس مختلفة.

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