خريج هندسة فى دعوى تمكين بمحكمة الأسرة:"تزوجت إيطالية أنجبت طفلا وهربت به"

سعد صديق تخرج بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كليه الهندسة، وحاول لمدة 5 سنوات ومعه أوراق تخرجه الحصول على فرصة محترمة للعمل، ولكنه فشل إلى أن تعرفت عليه الإيطالية "اندرينا.ج" التى فقدت الأمل فى الإنجاب بعد طلاقها من زوجها وأنفقت عليه وتزوجته ووعدته بالسفر إلى بلدها.

وتابع "سعد" فى دعوى تمكينه من حقه فى رؤية ابنه "آسر" الذى يبلغ 4 سنوات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: ظننت أن التفوق كفيل بأن يمنحنى وظيفة محترمة، ولكنى للأسف فشلت فى ذلك ولم أجد فرصة طوال 5 سنوات بعد التخرج فقد فيها الأمل وتوجهت إلى الشارع وعملت فى كثير من البازارات التى يملؤها الأجانب ومن خلالها تعرفت على الإيطالية اندرينا والتى استمرت على تواصل معى لمدة 7 شهور وهى تنفق على وتعتبرنى صديقا لها وصارحتنى بمشاكلها ورغبتها فى الإنجاب منى والعيش معى فظننت أنها فرصة مناسبة تمنحنى حلم الهجرة والاستقرار وبناء حياة آدمية لى وعائلتى.

واستكمل: تزوجنا وعشنا سويا سنة كاملة حتى أنجبت ابنى آسر وبعدها اتفقنا على تنفيذ وعدها لى بالسفر معها إلى إيطاليا وبعد استكمال كل الإجراءات استيقظت ولم أجدها بجوارى وبصحبتها ابنى ومن وقتها منذ 4 سنوات وأنا من السفارة إلى المحكمة ووزارة الخارجية فى مخاطبات رسمية لكى أستطيع أن أرى ابنى دون أمل.

وتابع: تحدثت معها عبر الرسائل مئات المرات كى تسمح لى بالتواصل مع ابنى عبر وسائل الاتصال فقط بعد يأسى من الوصول لحل ولكنها رفضت وقالت إنها تخشى عليه من العيش فى الشرق الأوسط بسبب الأفكار والمعتقدات الخاصة بنا.