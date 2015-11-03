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بالصور.. ضبط تشكيل عصابى سرق 22 دراجة بخارية من المواطنين بالشرقية

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بالصور.. ضبط تشكيل عصابى سرق 22 دراجة بخارية من المواطنين بالشرقية بالصور.. ضبط تشكيل عصابى سرق 22 دراجة بخارية من المواطنين بالشرقية
تمكنت مباحث الحسينية بالشرقية، اليوم، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية من الأهالى، وضبط بحوزتهما 22 دراجة بخارية مبلغ بسرقتها، وتم إخطار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الديب.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، بالواقعة.

البداية عندما تعددت البلاغات أمام النقيب محمد عبد الغفار رئيس مباحث الحسينية، عن قيام شخصين بحوزتهما أسلحة نارية، بترويعهم وسرقة الدراجات البخارية منهم تحت تهديد السلاح، تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده النقيب محمد عبد الغفار برئاسة العقيد ياسر فاروق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشرق، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، أن وراء ارتكاب وقائع سرقة الدراجات البخارية ،"عمر ف أ ع" 24 سنة عاطل ومقيم صان الحجر و"أحمد م إ"وشهرته أحمد عشوش 30 سنة عاطل ومقيم بحر البقر، بعد إذن النيابة العامة، تم ضبطهما وبحوزة الأول فرد خرطوش، كما تم ضبط 22 دراجة بخارية مبلغ بسرقاتها، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 25843 جنح الحسينية .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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