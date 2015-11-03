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وصول6500 طن بوتاجاز لموانىء السويس و1166 راكب يغادرون ميناء نويبع

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وصول6500 طن بوتاجاز لموانىء السويس و1166 راكب يغادرون ميناء نويبع وصول6500 طن بوتاجاز لموانىء السويس و1166 راكب يغادرون ميناء نويبع
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة النوى اكسبريس و على متنها 3500 طن بضائع عامة متجهة الى جدة.

وذكر بيان للهيئة اليوم، أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 663 راكب و 11 تريلا و 1 براد و 3 سيارة و السفينة سينا و على متنها 14 براد و7 تريلا .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية وصول و مغادرة للعبارة ايلة و السفينة سينا من خلال استقبال العبارة ايلة و على متنها 503 راكب و 27 سيارة منهم 24 سيارة تصدير و السفينة سينا و على متنها 24 براد و3 تريلا و 5 سيارات خيول عليها 24 حصان بعد مشاركتهم ببطولة العالم لسباق الخيول بالاردن كما غادرت العبارة ايلة و على متنها 575 راكب و 9 تريلا و 9 سيارة 118 طرد بضائع و السفينة سينا و على متنها 56 براد و 12 تريلا و 105 طرد سمك .

,يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة مسرة و على متنها 885 راكب و 14 سيارة و 12 شاحنة كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 301 راكب و 49 سيارة و 6 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 86 شاحنة .

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال استقبال السفينة الحرية و على متنها 73 شاحنة و 7 راكب كما تغادر السفينة السياحية ايلاند سكاى و على متنها 103 سائح متجهة الى العقبة و العبارة مسرة و على متنها 715 راكب و39 سيارة و 14 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 95 شاحنة و 11 راكب .
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