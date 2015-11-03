وصول6500 طن بوتاجاز لموانىء السويس و1166 راكب يغادرون ميناء نويبع

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يشهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة النوى اكسبريس و على متنها 3500 طن بضائع عامة متجهة الى جدة.

وذكر بيان للهيئة اليوم، أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 663 راكب و 11 تريلا و 1 براد و 3 سيارة و السفينة سينا و على متنها 14 براد و7 تريلا .

على جانب اخر شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية وصول و مغادرة للعبارة ايلة و السفينة سينا من خلال استقبال العبارة ايلة و على متنها 503 راكب و 27 سيارة منهم 24 سيارة تصدير و السفينة سينا و على متنها 24 براد و3 تريلا و 5 سيارات خيول عليها 24 حصان بعد مشاركتهم ببطولة العالم لسباق الخيول بالاردن كما غادرت العبارة ايلة و على متنها 575 راكب و 9 تريلا و 9 سيارة 118 طرد بضائع و السفينة سينا و على متنها 56 براد و 12 تريلا و 105 طرد سمك .

,يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال العبارة مسرة و على متنها 885 راكب و 14 سيارة و 12 شاحنة كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 301 راكب و 49 سيارة و 6 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 86 شاحنة .

على جانب اخر شهد ميناء سفاجا بالامس استقبال استقبال السفينة الحرية و على متنها 73 شاحنة و 7 راكب كما تغادر السفينة السياحية ايلاند سكاى و على متنها 103 سائح متجهة الى العقبة و العبارة مسرة و على متنها 715 راكب و39 سيارة و 14 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 95 شاحنة و 11 راكب .

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