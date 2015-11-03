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ضبط عاطل هارب من 128 حكم فى قضايا مبانى مخالفه وضرب

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ضبط عاطل هارب من 128 حكم فى قضايا مبانى مخالفه وضرب ضبط عاطل هارب من 128 حكم فى قضايا مبانى مخالفه وضرب

>تمكن النقيب أحمد شهاب الضابط بإدارة البحث الجنائي المعين بنقطة التفتيش الأمنية "منفذ أبيس " دائرة قسم شرطة ثان الرمل ، من ضبط عبد المنعم م ش 38 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الرمل عليه 128 حكم قضائى في قضايا مبانى مخالفه

والمتهم محكوم عليه في القضية جنايات القسم " تزوير "غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات والقضيه جنايات قسم العطارين " تزوير" غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات وعدد " 128 " حكم جزئى ومستأنف فى قضايا " مبانى – تبديد – ضرب " منهم القضيه جنح القسم " مبانى " غيابياً بالحبس لمدة سنه، وجاري التنفيذ عليه .

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