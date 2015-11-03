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ضبط 350 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا

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ضبط 350 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا ضبط 350 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمنيا
نجحت مديرية الطب البيطرى بالمنيا خلال حملة مكبرة بمركز ومدينة مغاغة فى ضبط 350 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك بالتنسيق مع مباحث والجهات المعنية فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر .

وبحسب بيان للمحافظة اليوم، فقد أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود المبذولة من إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ، حيث تم ضبط سيارة محمل عليها عدد 2 من رؤوس الماشية احدها مذبوحة ذبح غير حيوى والاخرى مريضة وعلى قيد الحياة ، وقد تم تحرير محضرين حيال المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

ومن جانبه ، شدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على اللحوم والسلع الغذائية لاحكام الرقابة على الاسواق و الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .
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مصر 365

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