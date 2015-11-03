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عاطل يسقط في قبضة المباحث بفرد خرطوش وطلقات في كمين بإدفو

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عاطل يسقط في قبضة المباحث بفرد خرطوش وطلقات في كمين بإدفو عاطل يسقط في قبضة المباحث بفرد خرطوش وطلقات في كمين بإدفو
ألقت قوة أمنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان اليوم القبض علي عاطل في أحد الأكمنة حيث عثر بحوزته علي فرد خرطوش وطلقات تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات تمهيدا للعرض علي نيابة المركز

وقد تلقي مدير أمن أسوان اللواء عمر أحمد ناصر إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز ادفو والقوة المرافقة من ضبط المتهم( احمد . ع ) 35 سنة عاطل ومقيم دائرة المركز وبحيازته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12مم 6 و 5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط.

تحرر المحضر رقم (7280) إداري مركز ادفو لسنة 2015م وجاري العرض علي النيابة العامة.

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مصر 365