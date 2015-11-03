بالأسماء.. 51 مرشحا يخوضون الانتخابات البرلمانية بالسويس

وجاء أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات رسميا كالتالى:
>1- غريب ربيع حسانين – رئيس علاقات عامة بشركة أنابيب البترول – مستقل – رمز الصقر
>2- محمد أحمد ابراهيم حسن وشهرته محمد أبو سته – رئيس وحدة بشركة السويس تصنيع البترول – مستقل – اسد.
>3- طلعت خليل عمر خليل وشهرته طلعت خليل – مدير بضرائب المبيعات – مستقل – عنقود العنب
>4- أحمد الهادى احمد على وشهلاته احمد الهادى –مدير بشركة بترول – مستقل – المنزل
>5- ابراهيم محمد ابراهيم احمد – موظف بالشركة المصرية – مستقل – تليفون محمول
>6- عمر محمود محمد وشهرته عمر الهادى – مدير بشركة بترول – مستقل - الكف
>7- السيد محمد الهادى – مسعف بمديرية الشئون الصحية – مستقل – طائرة هيليكوبتر
>8- أحمد محمد رضوان محمود وشهرته أحمد رضوان – بالمعاش – مستقل - حصان
>9 - شرف الدين محمد شرف الدين عبد المنعم وشهرته شرف – بالمعاش – مستقل - المنبه
>10-محمد أبو المجد المصري أحمد وشهرته محمد المصري – محامي حر – مستقل - السفينه
>11- أشرف عوض صيام حسين وشهرته النوبي – موظف بجامعة السويس – مستقل – شبكة كورة
>12-عبد الحميد محمد كمال وشهرته عبد الحميد كمال – مدير بالتربية والتعليم– حزب التجمع - المفتاح
>13 - جمال عبيد محمد أحمد وشهرته جمال عبيد – عامل – حزب المصريين الأحرار- كرة القدم
>14 - عماد خاطر وسيلي وشهرته عماد خاطر – محامي – المصريين الأحرار- العين
>15 – عباس محمد عباس جودة وشهرته عباس محمد – فني تمريض – حزب النور - الفانوس
>16- طه حامد رباح سيد وشهرته طه حامد – حاصل على بكالوريوس تجارة – حزب النور - مظلة
>17 – خالد شحات محمد محمد وشهرته خالد الشحات – مفتش بمديرية التموين – مستقل - التمساح
>18 - محمد عبد الفتاح محمد على – مراقب بالبنك الأهلي المصري – مستقل – المنطاد
>19 - ناصر السيد على عبد العال – مسعفالشئون الصحية – مستقل - الشاكوش
>20 - مصطفي أبو الوفا مصطفي عارف وشهرته مصطفي أبو غبان – صاحب شركة للرحلات والسفر – حزب مستقبل وطن - الكتاب
>21 – محمود مخلوف محمد على وشهرته محمود مخلوف – محاسب قانوني – مستقل - الشوكة
>22 – نجاح رضوان مصطفي جبريل وشهرته نجاح رضوان – أداري بمشروع المحاجر – حزب الاصلاح والتنمية - الهرم
>23 - خالد على حسن البوهي وشهرته خالد البوهي – عامل – مستقل - هدهد
>24 - ممدوح عبد الفتاح محمد خاطر وشهرته ممدوح خاطر – تاجر – حزب المؤتمر –مركب شراعي
>25 – أيهاب مختار على السيد وشهرته أيهاب مختار – مقاول – مستقل – الخاتم
>26 - أمجد فؤاد زكي محمد وشهرته "أمجد فؤاد " – محاسب قانوني – مستقل - المكتب
>27 - حازم أحمد شوقي ناجي وشهرته حازم شوقي – طيب جراحة – حزب الثورة – سماعة طبيب
>28 - مجدي محمود عثمان وشهرته مجدي عثمان – صاحب توكيل آية للملاحة – مستقل - الكاميرا
>29 - حكيم سليمان محمد حسين – محامي حر – حزب مصر الحديثة - الفاس
>30 – أماني على أحمد كمالي وشهرتها أماني كمالي – كبير أخصائيين بالتضامن الأجتماعي – حزب حماة الوطن - التاج
>31 - حسن عبد النبي على يوسف وشهرته حسن عبد النبي – مشرف بشركة القناة لرباط السفن – مستقل - النجفه
>32 - محمد سعد حجازي وشهرته سعد حجازي – مدير شركة الحجاز للاستيراد – مستقل – الجرس
>33 - ناصر البديني أحمد على – تاجر – مستقل – زهرة عباد الشمس
>34 - حسن مصطفي ابراهيم مصطفي وشهرته حسن علام – محامي حر – مستقل- تمثال نهضة مصر
>35 – محمود عبد العزيز عطوة أحمد وشهرته محمود عطوة – مدير أدارة بشركة بترولية – حزب المحافظين – السجادة
>36 – محمد مصطفي السيد نصار وشهرته محمد القزاز – مدير أدارة المعامل المشتركة – مستقل – السد العالي
>37 – محمد عباس أحمد حسين وشهرته محمد عباس أحمد – مهندس ورئيس قطاع محطة السويس الحريرية - - مستقل – الميكرفون
>38 – فاروق السيد أحمد وشهرته طارق متولي – مدير شركة – مستقل – تمثال رمسيس
>39 – إيمان بكري – حاصلة على بكالوريوس علوم إدارية – مستقل – سبيكة ذهب
>40 - سعيد عزيز سعيد سعد – مدير بشركة النصر للبترول – حزب الوفد الجديد - نخله
>41 – صلح أحمد السيد يوسف – طبيب بيطري – مستقل – ثمرة الموز
>42 - فوزي أحمد حسن السيد وشهرته فوزي أحمد حسن – بالمعاش – مستقل - المنشار
>43 – محمود سيد محمد سيد وشهرته محمود النوبي – مستخلص جمركي – حزب الحركة الوطنية – برج الكهرباء
>44 – عبد الله متولي محمود قطب وشهرته عبد الله خلاف – فني ثالث هندسة – مستقل - تليفزيون
>45 – جمال عبد الباسط مهدي وشهرته الحج جمال – مدير جمرك - حزب الحركة الوطنية – النمر
>46 – جمال السيد محمد نصار وشهرته جمال نصار – صاحب شركة استيراد – مستقل – ورقة الشجر
>47 - محمد السيد أبراهيم ابراهيم وشهرته الحج ميمي حميدو – صاحب شركة استيراد وتصدير- حزب الحركة الوطنية – الكاب
>48 - زينب يوسف أحمد البهادي وشهرتها زينب البهادي – الشئون الأدارية بالمحافظة – مستقل – ثمرة الرومان
>49 - فؤاد بشير على خليل وشهرته فؤاد بشير – معاش جمارك – مستقل – سيارة أسعاف
>50 – مهدي متولي متولي وشهرته مهدي أبو سريوة – أخصائي بشركة النصر للبترول – مستقل
>51 – طارق أحمد محمد الجزار وشهرته طارق الجزار – مساعد وزير الداخلية لأمن السويس السابق – مستقل - ولاعة.
يذكر أن السويس بعد تعديلات الدوائر الانتخابية الاخيرة أصبحت دائرة واحدة بـ 4 نواب، حيث تبلغ القوة التصويتية 402 ألف و 945 ناخبا طبقا لآخر تعديل بانتخابات الرئاسة الماضية موزعة على جميع أحياء المحافظة الخمسة.