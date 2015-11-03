بالأسماء.. 51 مرشحا يخوضون الانتخابات البرلمانية بالسويس

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2015 بالسويس صباح اليوم رسميا أسماء المرشحين بالكشف النهائى، حيث أظهرت الكشوفات استبعاد مرشح متهم بقضية متعلقة بالتنقيب على الآثار، كما أظهرت الكشوفات النهائية استمرار طارق الجزار مساعد وزير الداخلية السابق لأمن السويس برغم إعلانه انسحابه من الانتخابات.

وجاء أسماء المرشحين الذين سيخوضون الانتخابات رسميا كالتالى:

>1- غريب ربيع حسانين – رئيس علاقات عامة بشركة أنابيب البترول – مستقل – رمز الصقر

>2- محمد أحمد ابراهيم حسن وشهرته محمد أبو سته – رئيس وحدة بشركة السويس تصنيع البترول – مستقل – اسد.

>3- طلعت خليل عمر خليل وشهرته طلعت خليل – مدير بضرائب المبيعات – مستقل – عنقود العنب

>4- أحمد الهادى احمد على وشهلاته احمد الهادى –مدير بشركة بترول – مستقل – المنزل

>5- ابراهيم محمد ابراهيم احمد – موظف بالشركة المصرية – مستقل – تليفون محمول

>6- عمر محمود محمد وشهرته عمر الهادى – مدير بشركة بترول – مستقل - الكف

>7- السيد محمد الهادى – مسعف بمديرية الشئون الصحية – مستقل – طائرة هيليكوبتر

>8- أحمد محمد رضوان محمود وشهرته أحمد رضوان – بالمعاش – مستقل - حصان

>9 - شرف الدين محمد شرف الدين عبد المنعم وشهرته شرف – بالمعاش – مستقل - المنبه

>10-محمد أبو المجد المصري أحمد وشهرته محمد المصري – محامي حر – مستقل - السفينه

>11- أشرف عوض صيام حسين وشهرته النوبي – موظف بجامعة السويس – مستقل – شبكة كورة

>12-عبد الحميد محمد كمال وشهرته عبد الحميد كمال – مدير بالتربية والتعليم– حزب التجمع - المفتاح

>13 - جمال عبيد محمد أحمد وشهرته جمال عبيد – عامل – حزب المصريين الأحرار- كرة القدم

>14 - عماد خاطر وسيلي وشهرته عماد خاطر – محامي – المصريين الأحرار- العين

>15 – عباس محمد عباس جودة وشهرته عباس محمد – فني تمريض – حزب النور - الفانوس

>16- طه حامد رباح سيد وشهرته طه حامد – حاصل على بكالوريوس تجارة – حزب النور - مظلة

>17 – خالد شحات محمد محمد وشهرته خالد الشحات – مفتش بمديرية التموين – مستقل - التمساح

>18 - محمد عبد الفتاح محمد على – مراقب بالبنك الأهلي المصري – مستقل – المنطاد

>19 - ناصر السيد على عبد العال – مسعفالشئون الصحية – مستقل - الشاكوش

>20 - مصطفي أبو الوفا مصطفي عارف وشهرته مصطفي أبو غبان – صاحب شركة للرحلات والسفر – حزب مستقبل وطن - الكتاب

>21 – محمود مخلوف محمد على وشهرته محمود مخلوف – محاسب قانوني – مستقل - الشوكة

>22 – نجاح رضوان مصطفي جبريل وشهرته نجاح رضوان – أداري بمشروع المحاجر – حزب الاصلاح والتنمية - الهرم

>23 - خالد على حسن البوهي وشهرته خالد البوهي – عامل – مستقل - هدهد

>24 - ممدوح عبد الفتاح محمد خاطر وشهرته ممدوح خاطر – تاجر – حزب المؤتمر –مركب شراعي

>25 – أيهاب مختار على السيد وشهرته أيهاب مختار – مقاول – مستقل – الخاتم

>26 - أمجد فؤاد زكي محمد وشهرته "أمجد فؤاد " – محاسب قانوني – مستقل - المكتب

>27 - حازم أحمد شوقي ناجي وشهرته حازم شوقي – طيب جراحة – حزب الثورة – سماعة طبيب

>28 - مجدي محمود عثمان وشهرته مجدي عثمان – صاحب توكيل آية للملاحة – مستقل - الكاميرا

>29 - حكيم سليمان محمد حسين – محامي حر – حزب مصر الحديثة - الفاس

>30 – أماني على أحمد كمالي وشهرتها أماني كمالي – كبير أخصائيين بالتضامن الأجتماعي – حزب حماة الوطن - التاج

>31 - حسن عبد النبي على يوسف وشهرته حسن عبد النبي – مشرف بشركة القناة لرباط السفن – مستقل - النجفه

>32 - محمد سعد حجازي وشهرته سعد حجازي – مدير شركة الحجاز للاستيراد – مستقل – الجرس

>33 - ناصر البديني أحمد على – تاجر – مستقل – زهرة عباد الشمس

>34 - حسن مصطفي ابراهيم مصطفي وشهرته حسن علام – محامي حر – مستقل- تمثال نهضة مصر

>35 – محمود عبد العزيز عطوة أحمد وشهرته محمود عطوة – مدير أدارة بشركة بترولية – حزب المحافظين – السجادة

>36 – محمد مصطفي السيد نصار وشهرته محمد القزاز – مدير أدارة المعامل المشتركة – مستقل – السد العالي

>37 – محمد عباس أحمد حسين وشهرته محمد عباس أحمد – مهندس ورئيس قطاع محطة السويس الحريرية - - مستقل – الميكرفون

>38 – فاروق السيد أحمد وشهرته طارق متولي – مدير شركة – مستقل – تمثال رمسيس

>39 – إيمان بكري – حاصلة على بكالوريوس علوم إدارية – مستقل – سبيكة ذهب

>40 - سعيد عزيز سعيد سعد – مدير بشركة النصر للبترول – حزب الوفد الجديد - نخله

>41 – صلح أحمد السيد يوسف – طبيب بيطري – مستقل – ثمرة الموز

>42 - فوزي أحمد حسن السيد وشهرته فوزي أحمد حسن – بالمعاش – مستقل - المنشار

>43 – محمود سيد محمد سيد وشهرته محمود النوبي – مستخلص جمركي – حزب الحركة الوطنية – برج الكهرباء

>44 – عبد الله متولي محمود قطب وشهرته عبد الله خلاف – فني ثالث هندسة – مستقل - تليفزيون

>45 – جمال عبد الباسط مهدي وشهرته الحج جمال – مدير جمرك - حزب الحركة الوطنية – النمر

>46 – جمال السيد محمد نصار وشهرته جمال نصار – صاحب شركة استيراد – مستقل – ورقة الشجر

>47 - محمد السيد أبراهيم ابراهيم وشهرته الحج ميمي حميدو – صاحب شركة استيراد وتصدير- حزب الحركة الوطنية – الكاب

>48 - زينب يوسف أحمد البهادي وشهرتها زينب البهادي – الشئون الأدارية بالمحافظة – مستقل – ثمرة الرومان

>49 - فؤاد بشير على خليل وشهرته فؤاد بشير – معاش جمارك – مستقل – سيارة أسعاف

>50 – مهدي متولي متولي وشهرته مهدي أبو سريوة – أخصائي بشركة النصر للبترول – مستقل

>51 – طارق أحمد محمد الجزار وشهرته طارق الجزار – مساعد وزير الداخلية لأمن السويس السابق – مستقل - ولاعة.

يذكر أن السويس بعد تعديلات الدوائر الانتخابية الاخيرة أصبحت دائرة واحدة بـ 4 نواب، حيث تبلغ القوة التصويتية 402 ألف و 945 ناخبا طبقا لآخر تعديل بانتخابات الرئاسة الماضية موزعة على جميع أحياء المحافظة الخمسة.