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تجمهر مواطنين أمام ديوان محافظة سوهاج لتضررهم من ضم أراضيهم لجهاز المدينة

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تجمهر مواطنين أمام ديوان محافظة سوهاج لتضررهم من ضم أراضيهم لجهاز المدينة تجمهر مواطنين أمام ديوان محافظة سوهاج لتضررهم من ضم أراضيهم لجهاز المدينة
تجمهر عدد من المواطنين، منذ قليل أمام مبنى محافظة سوهاج، للمطالبة بلقاء الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وذلك بعد تضررهم من ضم 2800 منهم 200 فدان تخصهم إلى جهاز مدينة سوهاج الجديدة لتوسيع المدينة.

قال خليل أبو الوفا، أحد المتضررين، إن حوالى 2000 فدان من هذه الأراضى ملكهم بعقود رسمية من محافظ سوهاج الأسبق محسن النعمانى، وذلك تعويضا عن أرض مطار سوهاج، إلا أنهم فوجئوا بجهاز مدينة سوهاج الجديدة بضم الأراضى للجهاز من أجل توسيع المدينة، لافتا إلى أن المحافظ طلب مقابلتهم اليوم لحل هذه المشكلة.

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مصر 365