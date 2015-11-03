محافظ أسوان يتفقد أعمال التطوير والتجميل بحى العقاد

تفقد محافظ أسوان مصطفى يسرى، أعمال التطوير والتجميل الجارية بحى العقاد بمدينة أسوان والتى تضمنت عودة التمثال النصفى لعملاق الأدب العربى عباس العقاد وسط الميدان الرئيسى بالحى بوضعه على منصة من الجرنيت الأحمر الأسوانى بعد إعادة إنهاء ترميم التمثال وطلائه بالألوان بجانب تركيب إضاءة ملائمة تبرز قامة وقيمة عباس العقاد ، فيما تم فى الوقت نفسه صيانة النافورة التى فى خلفية التمثال.

وذكر بيان للمحافظة اليوم أن محافظ أسوان تفقد أيضاً أعمال تطوير سويقة حى العقاد بعد إزالة الإشغالات التى بها وإعادة تركيب مشايات للمشاه و دهان الواجهات ومراجعة أعمال الكهرباء والتشجير.

وقال محمد حسانى القائم بأعمال رئيس مدينة أسوان، إن جميع أعمال التطوير والتجميل تمت بالجهود الذاتية من خلال جهود العاملين بالوحدة المحليه لمدينة اسوان من أقسام الصيانة والتجميل والكهرباء والحدائق والنظافة بدلاً من طرحها على مقاولين أو شركات قطاع خاص وذلك توفيراً للنفقات وعدم إرهاق موازنة الدولة، وهو الذى سيعمم على باقى أحياء المدينة بتكثيف اعمال النظافة والتجميل والتشجير لإضفاء اللمسة الجمالية لشوارع وميادين بشكل عام استعداداً للموسم السياحى.

وكشف حسانى بأنه خلال الأيام الماضية تم إزالة حوالى 1200 حالة إشغال وتعدى على الطريق من خلال حملات مكبرة صباحية ومسائية شملت سوق الشواربى والسوق السياحى ومناطق وشوارع الشيخ هارون والسيل وكسر الحجر والنفق وشرق البندر وأطلس وأبطال التحرير ، وأيضاً ميدان المحطة وذلك بمشاركة فعالة من قوات الأمن بإشراف من محافظ أسوان و اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، مشيراً إلى أنه سيتم بالتوازى تنفيذ حملات مفاجئة لإزالة التعديات والمخالفات على أراضى وأملاك الدولة من أجل توجيه ضربات مباشرة للمتعدين والبلطجية فى مختلف أحياء المدينة وخلف المناطق السكنية وخاصة أن جميع هذه التعديات قد تم تحرير محاضر للقائمين عليها.

وأضاف حسانى بأنه بناءاً علي توجيهات محافظ أسوان جاري توفير الأماكن البديلة للباعة الجائلين لمراعاة البعد الاجتماعى ولتحسين الظروف المعيشية، مؤكداً علي بأنه بالتوازى سيبدأ العمل فى إنشاء سوق جديد بتكلفة 5 مليون جينه بجوار حديقة شارع الجيش بمساحة 2600 م2 والتي سوف تشمل 56 وحدة تجارية بمساحات مختلفة وساحة لسوق اليوم الواحد تضم 150 محل تجارى للباعة الجائلين.

وتابع القائم بأعمال رئيس مدينة أسوان، أنه سيتم إنشاء سويقة جديدة على مساحة 2400 م2 تضم 300 بيكة بيع بالجزء الجارى تغطيته على مصرف السيل بمسافة 400 متر وبتكلفة 10 مليون جنية أمام منطقة السيل الجديد بجانب إنشاء موقف سيارات لخطوط كيما والشلال والسد العالي شرق والصداقة الجديدة، وهو الذى يتوازى كذلك مع إعادة إستثمار 13 سويقة تضم 660 بيكة لم تزاول نشاطها بعد .

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