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نائب الوفد بأسيوط ينفى سخريته من الحزب عقب فوزه فى الانتخابات

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نائب الوفد بأسيوط ينفى سخريته من الحزب عقب فوزه فى الانتخابات نائب الوفد بأسيوط ينفى سخريته من الحزب عقب فوزه فى الانتخابات
نفى محمد مصطفى سليم نائب حزب الوفد بمجلس النواب الجديد عن دائرة مركز ديروط بمحافظة أسيوط كل ما تردد فى بعض وسائل الإعلام من بعض العبارات المنسوبة إليه وبها ألفاظ ساخرة على حزب الوفد واصفاً ذلك بمحاولة افتعال أزمات داخلية.

يأتى هذا على خلفية قيام بعض المواقع الالكترونية بنسب بعض الأقوال للنائب محمد مصطفى سليم نائب حزب الوفد عن دائرة ديروط بأسيوط.

وأشار "سليم" ـ فى تصريحات صحفية له اليوم ـ إلى أن تصريحاته لبعض وسائل الإعلام تم تحريفها لبعض المصالح والأهواء الشخصية وأن أقواله تضمنت إشادته لحزب الوفد ومساندته له طالما أهدافه لا تتعارض مع مصلحة البلد، واصفا إياه بأنه حزب عريق وله تاريخ مشرف ونحن نفخر به وبنجاحنا من خلاله وهذا ما توارثناه من آبائنا.

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مصر 365