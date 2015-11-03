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فتح باب التمويل للفلاحين لتربية المواشي وفتح المشاغل اليدوية بكفر الشيخ

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فتح باب التمويل للفلاحين لتربية المواشي وفتح المشاغل اليدوية بكفر الشيخ فتح باب التمويل للفلاحين لتربية المواشي وفتح المشاغل اليدوية بكفر الشيخ

>قرر الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ، فتح باب التمويل للفلاحين لتربية الماشية ،لزيادة الثروة الحيوانية بالمحافظة ، وفتح المشاغل اليدوية لخدمة المرأة المعيلة ، وكلف رؤساء القرى والجمعيات الزراعية ،بتكثيف زراعة الاشجار المثمرة بالقرى وحول الحقول الزراعية .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بعدد من رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بديوان عام المحافظة لمناقشة التعديات على الأراضي الزراعية و مد يد العون للفلاح لمساعدته في فتح مجال جديد كمورد رزق له.

وطالب الدكتور أسامه حمدي محافظ كفر الشيخ ،القرى بمتابعة ورفع تقارير لكافة حالات التعدى بقراهم وكيفية تعامله معها ، محذراً رؤساء القرى بالإيقالة في حالة التقاعس عن الإبلاغ عن التعدي على الأراضي الزراعية .

وقال المحافظ ،إن تفقد كل ساعه 3.5 فدان من اخصب واجود الاراضى وكل فدان مسؤول عن غذاء 11 مواطن ومع زيادة المواليد كل ساعة 60 طفل بنفقد غذاء 100 مواطن كل ساعه ، ولدينا أزمة فى القمح ونستورد أكثر من احتياجتنا من القمح .

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مصر 365

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