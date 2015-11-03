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سلطات المطار تحبط محاولة راكب سورى تهريب 89 ألف دولار إلى الإمارات

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سلطات المطار تحبط محاولة راكب سورى تهريب 89 ألف دولار إلى الإمارات سلطات المطار تحبط محاولة راكب سورى تهريب 89 ألف دولار إلى الإمارات
أحبطت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولى، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، محاولة راكب سورى تهريب 89 ألف دولار أمريكى خارج البلاد بما يخالف قانون تداول النقد.

واشتبهت الخدمات الأمنية فى الراكب لدى إنهاء إجراءات سفره إلى الإمارات العربية المتحدة على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى دبى، وبتفتيشه عثر بحوزته على المبالغ المالية.

أمر اللواء طارق فتحى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة المختصة، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة.
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