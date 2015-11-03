ضبط عاطل بحوزته 750 جرام حشيش وفرد خرطوش بمنيا القمح بالشرقية

تمكن الرائد عمرو على رئيس مكافحة مخدرات بلبيس، اليوم، من ضبط عاطل قبل قيامه بترويج كمية من مخدر الحشيش بدائرة مركز منيا القمح، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حشيش.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد عمرو على رئيس مكافحة مخدرات بلبيس والنقيب محمد الخطيب معاون المكافحة، من ضبط "هانى م ع م "37 سنة وشهرته هانى أبوجاب الله ومقيم منيا القمح تم ضبطه بحوزته 750 جرام حشيش وفرد خرطوش .

>