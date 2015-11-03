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تجديد حبس سيد مشاغب وأيمن بالا 45 يوما لاتهامهما بتأسيس "وايت نايتس"

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تجديد حبس سيد مشاغب وأيمن بالا 45 يوما لاتهامهما بتأسيس "وايت نايتس" تجديد حبس سيد مشاغب وأيمن بالا 45 يوما لاتهامهما بتأسيس "وايت نايتس"
قررت جهات التحقيق المختصة، تجديد حبس كل من القيادى برابطة مشجعى النادى الزمالك "وايت نايتس" على السيد على فهيم، والشهير بـ"سيد مشاغب"، وأيمن عبد الحميد، أحد مؤسسى رابطة "وايت نايتس"، والشهير بـ"أيمن بالا"، المحبوسين احتياطياَ على ذمة التحقيقات، 45 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهما بتأسيس رابطة "وايت نايتس".

ويواجه "سيد مشاغب" المقبوض عليه منتصف شهر مارس الماضى، مع القيادى بالرابطة أيمن عبد الحميد، وشهرته "أيمن بالا"، قرارات بالحبس الاحتياطى، كان آخرها ذلك القرار، بتجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة، وحيازة مفرقعات لاستخدامها فى جرائم عنف.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على سيد مشاغب وأيمن عبد الحميد وحسن محيى فى 16 مارس من الشهر الماضى، لاتهامه بتأسيس رابطة وايت نايتس، حيث يعد هذا هو التجديد السابع للمتهمين.
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مصر 365