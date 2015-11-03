بدء أولى جلسات محاكمة نجل أشرف السعد لاتهامه باختطاف رجل أعمال

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة إبراهيم أشرف السعد، نجل رجل الأعمال الشهير أشرف السعد، و8 آخرين، بتهمة اختطاف رجل الأعمال محمد مجدى رضا، لإجباره على توقيع شيكات.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، قررت التنحى عن نظر قضية لاستشعار الحرج، فى يناير العام الماضى وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محاكمة الجنايات، لقيامهم من الأول إلى الثالث باحتجاز المجنى عليه رجل الأعمال محمد مجدى رضا، دون وجه حق بأن استدرجوه للذهاب برفقتهم لإحضار بعض الأطعمة من سيارته وتوجهوا إلى السيارة المملوكة له ثم أجبروه على الدخول فيها تحت التهديد بقتله واصطحبوه إلى عدة أماكن نائية.

وأجبر المتهمون، المجنى عليه بالتوقيع على عدة مستندات وتوكيلات وشيكات ثم اصطحبوه إلى أحد المنازل المهجورة وقيدوه بالحبال وهددوه بحقنه بمادة سامة فى حالة عدم رضوخه لأوامرهم بالتنازل عن جزء من ممتلكاته للمتهم السابع "إبراهيم أشرف السعد".

كما وجهت النيابة إلى المتهمين من الرابع إلى الأخير الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأول فى ارتكاب جريمة خطف المجنى عليه بعد أن خططوا لها وأمدوهم بالمعلومات اللازمة لإتمام عملية الخطف.

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