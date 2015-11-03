العثور على جثة عامل مدفونة بالرمال أسفل عقار تحت الإنشاء فى الخانكة

أمر المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة عامل مقتول ومدفون فى الرمال بإحدى العمارات تحت الإنشاء بمنطقة القلج.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم حمادة عبد العزيز رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بالعثور على جثة لشخص يدعى "صابر حكيم حنا" -59 سنة - "عامل" وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار تهشم بالرأس بالفأس، والذى عثر عليه بجوار الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.