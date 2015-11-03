أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة عامل مدفونة بالرمال أسفل عقار تحت الإنشاء فى الخانكة

Google+ Print
العثور على جثة عامل مدفونة بالرمال أسفل عقار تحت الإنشاء فى الخانكة العثور على جثة عامل مدفونة بالرمال أسفل عقار تحت الإنشاء فى الخانكة
أمر المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة عامل مقتول ومدفون فى الرمال بإحدى العمارات تحت الإنشاء بمنطقة القلج.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم حمادة عبد العزيز رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بالعثور على جثة لشخص يدعى "صابر حكيم حنا" -59 سنة - "عامل" وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار تهشم بالرأس بالفأس، والذى عثر عليه بجوار الجثة.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق، وصرحت بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365