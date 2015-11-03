القبض على عاطل بحوزته هيروين وسلاح نارى فى الإسماعيلية

تمكنت مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح نارى وطلقات نارية.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على (أ . ن . ت ) 30سنة عاطل بحوزته 6 لفافات من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 50 جراما وسلاح نارى "فرد خرطوش" و3 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالى 250 جنيها.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع. وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.