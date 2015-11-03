أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس : يجب الرد على الأسئلة المحرجة للأطفال حتى لا تقتل حاسة الإستكشاف -
عدم اختصاص المحكمة في نظر استئناف "الحسيني" على حكم تغريمه بسبّ أحمد موسى -
أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

النائب العام عن إلغاء إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب: لا اعتراض على أحكام القضاء

Google+ Print
النائب العام عن إلغاء إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب: لا اعتراض على أحكام القضاء النائب العام عن إلغاء إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب: لا اعتراض على أحكام القضاء

محكمة القضاء الإداري

قال مكتب النائب العام ردًا على حكم محكمة النقض بالغاء قرار المستشار هشام بركات بإدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين إنه : “لا اعتراض على أحكام القضاء”.

وقالت محكمة النقض في أسباب عدم جواز الطعن على قرار النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات بإدارج قيادات الإخوان على قوائم الإرهابيين: “إن الادعاء العام لا يجوز له سلب سلطة القضاء باختصاصات أفردها المُشَرِّع به”.

وأضافت أن قرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه، لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك، أن يكون محلًا للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون.

وتابعت «وإذ كان قرار المستشار النائب العام – المطعون فيه – بإدراج قائمة الإرهابيين قد صدر ممن لا يختص به، فإنه يكون لغوًا لا أثر له، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا