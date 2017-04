كتب – مصطفى حمزة

تواجه المطربة البريطانية «أديل» اتهامات بسرقة أغنيتها ذات الأرقام القياسية «HELLO» من أغنية المطرب الأمريكى «TOM Waits»، التي تحمل عنوان «hello there, is this Martha».

جمهور «وايتس»، اتهم «أديل» بالسرقة، مؤكدين وجود تشابه كبير بين كلمات أغنية مطربهم المفضل ،التى طرحت عام 1973، والأغنية التى طرحتها «أديل» مؤخرا،

> وخاصة مع تطابق فكرة التحدث بالأغنيتين لحبيب قديم،بمفردات متشابهه جدًا.