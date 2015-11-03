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بيتيس يوافق على رحيل عمرو طارق.. وفي الجول يكشف الاحتمالات

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بيتيس يوافق على رحيل عمرو طارق.. وفي الجول يكشف الاحتمالات بيتيس يوافق على رحيل عمرو طارق.. وفي الجول يكشف الاحتمالات

وافق ريال بيتيس الإسباني على رحيل المدافع المصري عمرو طارق عن صفوف الفريق في يناير المقبل، مع تفضيل أن يكون ذلك على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن طارق قد اجتمع بإدواردو ماسيا المدير الرياضي لبيتيس، وأبلغه برغبته في الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في المباريات، وهو ما وافق عليه مسؤولو الفريق الأندلسي.

طارق انتقل لبيتيس في الصيف الماضي قادما من الجونة، لكنه لم يخض أي مباراة رسمية في الدوري الإسباني الذي انقضى منه عشر جولات، فقرر الرحيل.

الوجهة المقبلة

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com إن مسؤولي بيتيس يفضلون أن ينتقل طارق إلى أي فريق أوروبي على سبيل الإعارة، أما طارق نفسه فتبدو الاحتمالات أمامه أوسع.

فالمدافع الأعسر "لن يغلق الباب أمام عقود الشراء أينما كان مصدرها، سواء في أوروبا أو داخل ، وسيفكر في كل الاختيارات"، طبقا لما أكده المصدر.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن رغبة الأهلي في ضم طارق في يناير المقبل، مع العلم أن الفريق الأحمر يضم في نفس مركزه أحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد نجيب وسعد سمير.

وسيفكر اللاعب ذو الـ23 عاما في الفريق الذي سيتيح له المشاركة في المباريات بغض النظر عن كونه داخل مصر أو في أوروبا، خاصة أنه يرغب في الانضمام لمنتخب مصر.

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