ضبط 12قطعة سلاح ناري بينها 3 آلي في حملة أمنية بأسيوط

تمكن فريق ضباط مباحث مديرية أمن أسيوط من ضبط 12 قطعة سلاح ناري متنوعة وعدد من الطلقات بحوزة 11 شخص، وذلك من خلال حملة أمنية شنتها القوات على عدد من قرى مراكز المحافظة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مديرأمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن فريق مباحث المديرية بالتنسيق مع مباحث الأقسام والمراكز من ضبط 12 قطعة سلاح ناري متنوعة بينهم 3 بنادق آلية وطبنجة ماركة براوينج و5 بنادق خرطوش تركي الصنع و 5 فرد خرطوش محلي الصنع و12طلقة متنوعة.

> تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.