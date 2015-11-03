إصابة 12 شخصًا بينهم 3 سائحين في تصادم سيارتين بقنا

أُصيب 12 شخصًا بينهم 3 سائحين، اليوم الثلاثاء، نتيجة تصادم سيارة أجرة بسيارة سياحية بالكيلو 27 بطريق قنا – سفاجا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إشارة بوقوع تصادم بطريق قنا – سفاجا، وكشفت التحريات وقوع تصادم بين سيارة أجرة وأخرى سياحية بالكيلو 27 بطريق قنا – سفاجا، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى.

وأسفر التصادم عن إصابة كلا من: بلامون رفعت بلامون 30 سنة- مرشد سياحي، و رفائيل رومبيل 31 سنة – فرنسي، وأورميل رومبيل 31 سنة- فرنسية، وجرناسلة جفتي 60 سنة سويسرية، وثنية أحمد سعيد 70 سنة، و ياسر أحمد عبد الرحمن 29 سنة، والسيد حسين إبراهيم 37 سنة، و أبوالمجد شوقي على 30 سنة، و نجية عبد الوهاب محمد 60 سنة، و زينب محمد على 55 سنة، و خيرية محمد عثمان 50 سنة، و إسلام ربيع أحمد 18 سنة، جميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة وأشباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.