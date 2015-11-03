أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم الأمانة العامة تبدأ استقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب

Google+ Print
اليوم الأمانة العامة تبدأ استقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب اليوم الأمانة العامة تبدأ استقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب

البرلمان – أرشيفية

تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد بدءًا من 3 نوفمبر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

وقال خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، إن استقبال النواب الجدد، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من إعلان الأسماء الكاملة للنواب الجدد الذين فازوا فى المرحلة الأولى سواء بالنظام الفردي أو القوائم.

وأضاف “الصدر”، في بيان له، الخميس الماضي، أن لجنة استقبال الأعضاء الجدد ستعمل يوميًا حتى انتهاء المرحلة الثانية من التصويت لتسجيل بيانات الأعضاء وحصولهم على الكارنيهات، وكذلك تنظيم جولات لتعريفهم بأماكن الجلسات واللجان النوعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا