اليوم الأمانة العامة تبدأ استقبال الأعضاء الجدد بمجلس النواب

تبدأ الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد بدءًا من 3 نوفمبر المقبل، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا.

وقال خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب، إن استقبال النواب الجدد، وذلك بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من إعلان الأسماء الكاملة للنواب الجدد الذين فازوا فى المرحلة الأولى سواء بالنظام الفردي أو القوائم.

وأضاف “الصدر”، في بيان له، الخميس الماضي، أن لجنة استقبال الأعضاء الجدد ستعمل يوميًا حتى انتهاء المرحلة الثانية من التصويت لتسجيل بيانات الأعضاء وحصولهم على الكارنيهات، وكذلك تنظيم جولات لتعريفهم بأماكن الجلسات واللجان النوعية.