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البترول: منحة 68 مليون يورو لتمويل جانب من توصيل الغاز للمناطق الأكثر فقرا

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البترول: منحة 68 مليون يورو لتمويل جانب من توصيل الغاز للمناطق الأكثر فقرا البترول: منحة 68 مليون يورو لتمويل جانب من توصيل الغاز للمناطق الأكثر فقرا
وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، وفدريكا موجرينى، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، اتفاق منحة قيمتها 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة فى تمويل جانب من مشروعات توصيل الغاز الطبيعى خاصة للمناطق الأكثر فقراً.

ويأتى ذلك متزامناً مع القرض الذى قدمه البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو للمساهمة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال فترة 4 سنوات وذلك فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والمنوفية والقليوبية والدقهلية والغربية وقنا وسوهاج وأسوان.

حضر التوقيع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والمهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس جمال حجازى نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات.

وعقب التوقيع صرح وزير البترول بأن الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل فى مختلف محافظات خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة باعتباره أحد الحلول المهمة لترشيد استهلاك البوتاجاز وتخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز فى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن خطة العام المالى الحالى 2015/2016 تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية وهو برنامج طموح يرتكز بصفة خاصة على توصيل الغاز الطبيعى للمناطق الشعبية بالأخص فى محافظات الصعيد فى إطار تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.

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مصر 365

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