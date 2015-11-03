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قاضى "خلية السويس الإرهابية" يسمح بدخول أهالى المتهمين جلسة المحاكمة

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قاضى "خلية السويس الإرهابية" يسمح بدخول أهالى المتهمين جلسة المحاكمة قاضى "خلية السويس الإرهابية" يسمح بدخول أهالى المتهمين جلسة المحاكمة
بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية قناة السويس الإرهابية، لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وسأل القاضى المتهمين جميعا عن الاتهامات الموجهة إليهم، إلا أنهم أنكروا ما جاء بأمر الإحالة من تهم، وتلى أمين سر الجلسة أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين، وقبل تلاوة أمر الإحالة طلب الدفاع من القاضى إدخال طعام للمتهمين، فرد القاضى أنه سينفذ طلب إدخال الطعام، وكذلك دخول أسر المتهمين القاعة، لحضور الجلسة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

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مصر 365